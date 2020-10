Rookie dos Cavaliers deu a entender nas redes sociais que estaria a ponderar o suicídio

Kevin Porter Jr, um dos rookies a quem é apontado maior potencial, causou alguma preocupação junto da sua equipa e dos fãs da NBA. O jogador dos Cleveland Cavaliers publicou uma mensagem nas redes sociais, que depois apagou, dando a entender que estaria a pensar suicidar-se.





"Alguma vez quiseram ver o final da vossa vida", escreveu Porter Jr, que partilhou juntamente com a mensagem emojis de uma pomba, um coraçãoe uma rosa murcha.Num ápice muitos dos seus seguidores começaram a enviar-lhe mensagens de ânimo, incluindo alguns dos seus companheiros de equipa, como foram os casos de Ja Morant, Grant Williams ou RJ Hampton, que lhe ofereceram ajuda.A mensagem gerou preocupação no seio dos Cleveland Cavaliers. O diretor geral e o treinador entraram logo em contacto com o jogador. "Falámos com ele e está tudo bem. Entendeu o que uma mensagem tão enigmática nas redes sociais pode causar. Aprendeu a lição", revelou fonte da equipa de Ohio.O jogador tranquilizou depois os que lhe são mais próximos. "Amo os que me rodeiam e que me seguem a cada dia. Agradeço as orações e a preocupação, mas não se trata em absoluto disso. Estou bem. Passei épocas piores."