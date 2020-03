Rudy Gobert doa 450 mil euros para ajudar pessoas afetadas pelo coronavírus

Rudy Gobert, o primeiro basqutebolista da NBA a ser diagnosticado com coronavírus, doou 450 mil euros para ajudar as pessoas afetadas pelo vírus, nomeadamente os funcionários do Utah Jazz.





Rudy Gobert gozou com o coronavírus e acabou por ser o primeiro jogador da NBA infetado Rudy Gobert gozou com o coronavírus e acabou por ser o primeiro jogador da NBA infetado

A carregar o vídeo ...

Depois de ter protagonizado um momento no qual gozou publicamente com a situação , tendo tocado em todos os microfones que estavam na mesa na conferência de imprensa, o basquetebolista soube que tinha sido infetado pelo vírus.Agora, Gobert oferece ajuda nometária: 180 mil euros para os funcionários que estão a trabalhar a tempo parcial no Vivint Smart Home Arena, devido à suspenão da temporada da NBA; mais 180 mil euros para apoiar os serviços sociais relacionados com o coronavírus em Utah e Oklahoma CityGobert definiu ainda que 100 mil euros serão doados a França, o seu país natal.