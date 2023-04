"Está mas é calado, oh maricas": a troca de palavras que terminou no soco de Gobert a um colega de equipa

O francês Rudy Gobert, que agrediu o companheiro Kyle Anderson durante o jogo frente aos New Orleans Pelicans, no domingo, na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), foi suspenso da próxima partida da equipa, anunciaram esta segunda-feira os Minnesota Timberwolves.

O poste francês foi levado para os balneários pelos wolves, depois de dar um murro no peito de Anderson, num desconto de tempo do encontro contra os New Orleans Pelicans, e vai falhar, pelo menos, o jogo frente aos Los Angeles Lakers de terça-feira, da primeira ronda do 'play-in' de acesso aos play-offs.

A altercação entre os dois não teve repercussões físicas para Anderson, mas provocou a reação do banco de suplentes e os jogadores tiveram de ser separados, tendo Gobert sido encaminhado para os balneários pela sua própria equipa, que, mais tarde, deu conta de que o francês não voltaria ao jogo. No encontro, os Timberwolves acabaram por vencer os Pelicans por 113-108, conquistando o oitavo lugar na Conferência Oeste e mantendo as hipóteses de se qualificarem para os play-offs.



O soco, esse, acabou por ser o culminar de uma troca de palavras em pleno jogo. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, Anderson virou-se para Gobert e disse-lhe "por que não desarmas alguns lançamentos?", ao que o francês retorquiu com um "por que não ganhas alguns ressaltos?". Anderson não gostou e disparou: "Está mas é calado, oh maricas". Esta foi a gota de água, que fez transbordar a paciência de Gobert e o levou a desferir um soco. E como se não bastasse, Jaden McDaniels vai estar de fora durante alguns dias após ter aleijado a mão a... socar uma parede devido à frustração.