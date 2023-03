Sacramento Kings regressam aos playoffs da NBA 16 anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Sacramento Kings somaram, na madrugada desta quinta-feira, a 46.ª vitória na temporada regular da NBA - frente aos Portland Trail Blazers (120-80) -, confirmando assim o regresso aos playoffs 16 anos depois.Para este triunfo histórico contribuíram os 19 pontos de Malik Monk e o duplo-duplo de Domantas Sabonis. Neemias Queta não participou no encontro por estar ao serviço dos Stockton Kings, a equipa secundária dos Sacramento Kings.A equipa da Califórnia junta-se a Denver Nuggets, Phoenix Suns, LA Lakers, Golden State Warriors e Memphis Grizzlies na Conferência Oeste. Na Conferência Este, estão apurados Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Boston Celtics. A estes, ainda se vão juntar dois apurados do play-in em cada conferência.Neemias pode marcar assim pela primeira vez presença nos playoffs da NBA. Os Stockton Kings, refira-se, também participarão nos playoffs da G-League.