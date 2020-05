Sapatilhas usadas por Michael Jordan rendem mais de 500 mil euros a colecionador

Jordy Geller, famoso colecionador de sapatilhas, arrecadou 560 mil dólares (mais de 500 mil euros) ao leiloar as sapatilhas usadas por Michael Jordan, lenda da NBA, durante a sua primeira temporada enquanto profissional (1984/85).

Em declarações citadas pela imprensa espanhola, Jordy Geller disse ter sido convencido a vender o momento devido ao êxito que a série documental "The Last Dance" tem tido um pouco por todo o Mundo.

"Decidi vender porque agora, com o êxito do documentário "The Last Dance", era o momento adequado. Os 'tweets' sobre os momentos e memórias de Michael Jordan convenceram-me a vendê-las", confessou.

Já Brahm Wachter, responsável pelo leilão levado a cabo pela famosa casa de leilões 'Sotheby's', mostrou-se surpreso pelo valor atingido pela venda.

"Estamos impressionados com o preço. Representa simplesmente o incrível legado de Michael Jordan e daquele que as pessoas reconhecem como o melhor desportista de todos os tempos", apontou.

Refira-se ainda que o valor pela venda sobrepôs-se ao montante que Michael Jordan ganhou durante toda a sua primeira temporada enquanto profissional na NBA, 500 mil dólares (cerca de 460 mil euros).