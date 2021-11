Scottie Pippen não perdoa Jordan: «Fui um colega muito melhor do que ele alguma vez foi»

Scottie Pippen e Michael Jordan continuam 'pegados' . O 'The Last Dance', documentário acerca da carreira de 'Air', ainda causa polémica, e Pippen voltou a visar o norte-americano, frisando que os Bulls, equipa com a qual conquistaram seis campeonatos da NBA, não precisavam da sua "motivação para ganhar", acrescentando que foi "muito melhor colega" do que Jordan alguma vez foi."Michael estava errado. Nós não vencemos seis campeonatos porque ele nos motivava. Vencemos independentemente de ele o ter feito ou não. Vencemos porque jogámos basquetebol coletivo, o que não tinha acontecido nas duas primeiras temporadas, com Doug Collins a treinador", explicou, destacando a "camaradagem" como o fator essencial para as prestações da equipa.Pippen aproveitou ainda para afirmar que o seu trabalho foi mais importante do que o de Jordan, por fazer com que os companheiros acreditassem nas suas capacidades."Eu era um colega de equipa muito melhor do que o Michael alguma vez foi. Perguntem a qualquer um que jogou connosco. Eu estava lá sempre com uma palmada nas costas ou uma palavra de incentivo, especialmente depois de ele nos derrubar por um ou outro motivo. Ajudei os outros a acreditarem e pararem de duvidar de si próprios", concluiu.