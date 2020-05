«Se LeBron James tivesse jogado nos anos 90 ficava atrás de Scottie Pippen»

O documentário 'The Last Dance' trouxe novamente à baila a discussão sobre quem é o melhor basquetebolista da história, com LeBron James a ser outra vez comparado com Michael Jordan. No entanto, para Dennis Rodman, essa nem é uma questão.





"Acho que as pessoas não compreendem o que o Scottie Pippen estava a fazer em 1991. Ele revolucionou a posição. Os jogadores atuais deveriam agradecer-lhe, tipos como o Kevin Durant deviam dizer 'wow, vejam o que ele fez por nós'. O Scottie conseguia driblar, lançar, defender, ressaltar... Se LeBron jogasse nos anos 90, continuaria a dizer que o Scottie Pippen era o segundo melhor jogador, atrás do Michael Jordan", referiu o 'Verme' a Jackie MacMullen, da ESPN."Se repararem, quando o Michael Jordan se retirou entre 1993 e 1995, Pippen era o melhor jogador do Mundo. Liderou os Bulls em todas as categorias. Todas! As pessoas não têm consciência disso", rematou Rodman.