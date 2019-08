Serge Ibaka foi à tasca com o troféu

Serge Ibaka, jogador dos Toronto Raptors, aproveitou as férias para fazer uma viagem a um destino que lhe diz muito: o Congo, país onde onde nasceu há 29 anos. O basquetebol foi um escape para o gigante de 2,08 m devido à guerra civil naquele país e em adolescente acabou mesmo por mudar-se para Espanha, onde adquiriu a nacionalidade espanhola.

Contudo, todos os anos faz questão de regressar à sua cidade natal, Brazzaville, e este verão levou um ‘amigo’ muito especial. O extremo-poste sagrou-se campeão na temporada passada ao serviço da equipa canadiana, e o troféu Larry O’Brien viajou para o Congo junto com o jogador, uma iniciativa recorrente com alguns jogadores da NBA nascidos fora dos Estados Unidos. Ibaka mostra que ainda está nas nuvens com a conquista do título frente aos Golden State Warriors e fez questão de levar o troféu para todo o lado. Num vídeo que está a circular nas redes sociais, é possível ver o jogador a desfrutar tranquilamente do seu almoço numa tasca, com o Larry O’Brien ao seu lado e rodeado de jornalistas. Um momento caricato que mostra bem a descontração do jogador.

Mais difícil é Ibaka conseguir trazer um novo troféu para o Congo para o ano, já que os Raptors perderam a sua principal estrela: Kawhi Leonard.