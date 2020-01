Shaquille O'Neal e a morte de Kobe Bryant: «Não sentia uma dor tão aguda há muito tempo...»

Shaquille O'Neal partilhou o balneário dos Lakers com Kobe Bryant durante muitos anos e ficou em choque quando soube da morte do companheiro. O antigo poste, agora comentador de televisão, não conteve as lágrimas ao falar do assunto em direto na TNT.





“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”’@SHAQ on the loss of his brother, Kobe. pic.twitter.com/dM5i0DDgGK — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2020

"Os últimos dias têm sido realmente muito difíceis. Perdi a minha irmã mais nova, não tenho conseguido dormir nem fazer as coisas que normalmente fazia. Trabalho, rio, brinco... mas quando chego a casa deparo-me com a realidade, vejo que a perdi e isso dói", começou por dizer Shaq.Depois, contou como soube da morte de Kobe. "Estava com o meu filho Shaqir, com o meu sobrinho Colon e o meu outro sobrinho trouxe-me o telefone, a chorar. Eu não queria acreditar. A seguir recebi chamadas do Ernie (Johnson), do Charles (Barkley), do Kenny (Smith)... Percebemos depois que estava confirmado, não sentia uma dor tão aguda há muito tempo. Tenho 47 anos e perdi duas avós, a minha irmã e agora o meu irmão mais novo."Kobe e Shaquille O'Neal tiveram uma relação atribulada quando jogavam juntos, mas a amizade entre as duas grandes figuras dos Lakers e da NBA ficou. "Os nossos nomes vão ficar para sempre unidos por tudo o que fizemos. As pessoas perguntam como era a nossa relação e respondo que era como o Charles (Barkley) e eu. Éramos duas pessoas com um caráter forte, que dizem as coisas e fazem tudo à sua maneira, mas o respeito numa se perderá quando se trata de estar dentro dos limites e de ganhar.""Por vezes damos certas coisas por garantidas. Já não vamos poder brincar na cerimónia do 'Hall of Fame', ele já não me vai dizer 'tenho cinco e tu tens quatro' [aneis de campeão], não vamos dizer 'se tivéssemos continuado juntos teríamos 10' [títulos]... Essas coisas já não se podem recuperar. A última vez que falei com ele foi aqui, no Staples Center, pedi-lhe que marcasse 50 [pontos] e ele marcou 60. Essa foi a última vez que falei com ele, passou muito tempo depois disso. Gostaria de ter falado com ele mais vezes. Isto definitivamente vai mudar-me. Tenho de ter tempo para telefonar as pessoas e dizer que gosto delas. Vou tentar falar com as pessoas em vez de adiar. Porque nunca se sabe o que pode acontecer", finalizou.