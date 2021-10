Shaquille O'Neal e a resistência de Kyrie Irving à vacina contra a covid-19: «Tirem o rabo dele já daqui»

Faltam 19 dias para começar a NBA e a liga continua num impasse relativamente à vacinação contra a covida-19. Segundo uma contagem feita pela liga norte-americana de basquetebol, cerca de 95% dos jogadores já estão vacinados, pelo menos com uma dose. Porém, existem ainda 5% que se mantêm relutantes quanto à vacinação. Um deles é uma das estrelas dos Brooklyn Nets, Kyrie Irving, e a sua postura tem gerado muitas críticas por parte de inúmeros ex-atletas.





Se há poucos dias tinha sido Kareem Abdul-Jabbar a criticar o base dos Nets, desta vez foi o antigo poste e agora comentador Shaquille O'Neal. Conhecido por não poupar nas palavras, o ex-jogador de equipas como Orlando Magic, LA Lakers ou Miami Heat voltou a ser duro em relação à postura de Irving: "Se eu fosse o Kevin Durant ou o James Harden [colegas de Irving nos Nets] subiria aos escritórios e dizia-lhes: ‘Tirem-no daqui. Podemos ganhar com um jogador letal em ambos os lados, um grande atirador e vários ressaltadores como aqueles que temos, então tirem o rabo dele daqui", atirou.O quatro vezes campeão da NBA defendeu que todos são livres de ter uma opinião, mas lembrou que Irving tem obrigações a seguir: "Neste nosso jogo, às vezes tens de pensar nos outros em vez de pensares só em ti. Kyrie tem as suas opiniões e pontos de vista. Não vou contra isso, mas tem uma obrigação visto que ganha 200 milhões de dólares. Uma vez que assinas um contrato desses não tens privacidade e tens que aceitar".As declarações da lenda do basquetebol norte-americano vão ao encontro dos rumores que indicavam que os Nets poderiam estar dispostos a transferir Irving, caso este não quisesse ser vacinado e assim perdesse todos os jogos que a franquia fizesse em casa.Estados como Nova Iorque e Califórnia obrigam a que todos os que assistem ou fazem parte de um evento em recintos fechados tenham a vacinação completa; como tal, sendo que a franquia de Brooklyn se situa em Nova Iorque, faria com que Irving tivesse de estar ausente em mais de metade dos jogos da época.Além de Irving outros jogadores também já demonstraram estar relutantes à vacina. Um dos exemplos é o caso de, dos Golden State Warriors. A franquia está sediada em São Francisco, Califórnia, o que faz com que, caso o jogador não se vacine, também venha a perder grande parte da época.A NBA já informou que não vai obrigar os jogadores da liga a receber a vacina, após terem negociado com o sindicato de jogadores. Contudo, Adam Silver, comissário da liga, quer pressionar os 5% que têm resistido à vacinação e informou que a ligatanto em Nova Iorque como na Califórnia.