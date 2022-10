Shaquille O'Neal pretende fazer anúncio de roupa interior e avisa: «Quero ser um símbolo sexual»

Shaquille O'Neal tem vindo a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com as mudanças ao nível físico e a impressionante perda de peso que tem vindo a registar nos últimos tempos. O antigo jogador da NBA, que passou por equipas como Lakers, Magic e Celtics, contou no podcast 'IMPAULSIVE' que pretende mudar."Quero ser um símbolo sexual", contou o antigo poste, de 50 anos. "Estava a ver-me a mim mesmo e tinha este corpo de jogador retirado. Não quero que o estômago esteja sobre o meu cinto, nunca mais."Shaquille mede 2,16 metros e chegou a pesar 188 quilos. "Baixei para os 182 e cheguei aos 165. O meu objetivo são os 156. Quero ter músculo por toda a parte e pretendo fazer um anúncio de roupa interior com os meus filhos", explicou Shaq, que quando foi campeão pelos Lakers pesava 172 quilos.Antes, numa entrevista à revista GQ, o possante Shaq já tinha explicado o trabalho físico que tem realizado nos últimos tempos: "Faço 30 ou 40 minutos de cardio e depois trabalho de peito, braços, bíceps e tríceps", contou, constatando: "Um treino de velho. Não posso fazer aquelas coisas todas do crossfit."