Show de Neemias Queta: português bate recordes de carreira na NBA e ajuda Celtics a vencer

Neemias Queta esteve este sábado em grande destaque na vitória dos Boston Celtics frente aos Los Angeles Clippers, por 145-108.O internacional português, de 24 anos, fez o segundo duplo-duplo na carreira na NBA, com 14 pontos e 12 ressaltos, nos 23 minutos em campo.Trata-se de um recorde de pontos na NBA do poste natural do Barreiro, que tinha como máximo 10 pontos.Jayson Tatum foi o melhor marcador da partida, com 30 pontos. Do lado dos Clippers, Paul George destacou-se com 21 pontos.