Site pornográfico oferece a estrelas da NBA acesso ilimitado aos seus conteúdos

Os jogadores da NBA que vão estar concentrados nas instalações da Disney, em Orlando, para disputar o que resta da temporada a partir do dia 30 deste mês, poderão ter acesso a um site com conteúdos pornográficos durante o período em que estiverem confinados para a competição.





O site 'cams.com' enviou um e-mail a oferecer acesso VIP aos seus conteúdos a jogadores e treinadores. "A cams.com, líder em entretenimento para adultos, gostaria de formalmente oferecer a todos os participantes na NBA, em Orlando, acesso VIP ao nosso site. Os jogadores e treinadores cuja identidade possa ser verificada terão acesso gratuito e privilegiado aos conteúdos da cams.com, com lindas modelos, 24 horas por dia, sete dias por semana", pode ler-se no email."Se se sentirem sozinhos e precisarem de uma motivação extra antes de um jogo, poderão utilizar as suas credenciais de acesso VIP para entrar no site, onde terão lindas modelos ao seu dispor. Podem falar com elas em salas privadas, por voz ou por texto. As modelos podem ser uma companhia para uma conversa divertida, stripteases sexy e muito mais...", acrescenta a missiva.A 'bolha' da NBA, como tem sido apelidado o confinamento de atletas, técnicos e demais agentes na Disney, deve contar com a presença das mulheres e filhos dos jogadores, que foram convidados a estarem presentes no que falta disputar da época.