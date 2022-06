Sport TV renova parceria com a NBA até 2025

A Sport TV anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a renovação da parceria com a NBA até 2025. A partir da próxima temporada, 2022/23, a Sport TV "transmitirá um número recorde de jogos em exclusivo e em direto, incluindo todos os principais eventos da principal liga de basquetebol - NBA Abu Dhabi Games 2022, NBA Paris Game 2023, NBA All-Star Game, NBA Playoffs, Conference League Finals e as NBA Finals".De destacar ainda a transmissão de jogos "que fizeram a história da NBA ao longo de toda a semana", assim como do podcast 'NBA na Sport TV', "com os comentários de Miguel Minhava, Ricardo Brito Reis, Diogo Carreira e Luís Avelãs"."A SPORT TV e a National Basketball Association (NBA), anunciam hoje a renovação da sua parceria até 2025.A partir da próxima temporada da NBA 2022-23, a Sport TV transmitirá um número recorde de jogos da NBA em exclusivo e em direto, incluindo todos os principais eventos da principal liga de basquetebol - NBA Abu Dhabi Games 2022, NBA Paris Game 2023, NBA All-Star Game, NBA Playoffs, Conference League Finals e as NBA Finals.Como parte da iniciativa europeia da NBA 2K22, na próxima temporada, os assinantes da SPORT TV poderão assistir aos jogos de fim-de-semana em horário nobre, com as transmissões do "NBA Saturdays" e "NBA Sundays", que nos traz os principais jogos de fim de semana a partir das 20h30.A SPORT TV transmitirá jogos que fizeram a história da NBA ao longo de toda semana bem como continuará assim a incluir a NBA TV, 24 horas por dia, 7 dias por semana.A SPORT TV também continuará a transmitir o Podcast "NBA na SPORT TV", com os comentários do Miguel Minhava, Ricardo Brito Reis, Diogo Carreira e Luís Avelãs, transmitido nas plataformas Youtube, Spotify e Apple Podcats, todas as Quintas-feiras, às 20h.A propósito da renovação desta parceria, Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV afirma que "Os portugueses vão poder assistir a um número recorde de jogos, graças a este investimento da SPORT TV. Com jogos regulares de fim de semana em horário nobre e uma oferta muito ampliada da transmissão de jogos nos canais da SPORT TV, nunca houve um momento melhor para ser fã da NBA em Portugal.""Estamos empolgados em expandir a nossa parceria com a SPORT TV após uma temporada que viu um forte crescimento da audiência da NBA em Portugal e o primeiro jogador português na história da NBA – Neemias Queta do Sacramento Kings – fazer a sua estreia", afirma Adam Cox, NBA Europe and Middle East Senior Director, Global Media Distribution".