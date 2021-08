Stephen Curry renova contrato (milionário) com os Warriors

Stephen Curry, duas vezes MVP da NBA e tricampeão pelos Golden State, renovou o contrato que o une aos Warriors por 4 temporadas, num negócio que ronda os 215 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de euros).





É a primeira vez na história da competição norte-americana que um jogador assina dois contratos acima dos 200 milhões de dólares, revelou o agente Jeff Austin, representante da Octagon Basketball, que defende os interesses do talentoso craque de 33 anos.Desta forma, Curry tem a garantia de que vai arrecadar perto de 261 milhões de dólares (220 milhões de euros) nas próximas cinco temporadas. Ele que neste acordo extende o contrato para a temporada 2021/22 a troco de 45 milhões de dólares.Destaque ainda para o facto da Octagon Basketball assegurar, em apenas 7 meses, as negociações do jogador com o total de contrato mais avultado - Giannis Antetokounmpo, 5 anos, a troco de 228 milhões (191 milhões de euros) - e ainda o maior salário anual - Curry com 54 milhões (45 milhões de euros).Desta forma é mais do que garantido que Curry continuará ao leme do franchise de Golden State até à fase final da carreira, sendo que a luta por um 4º título na NBA é aidna um obejtio que está no horizonte.