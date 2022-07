Summer League: Neemias Queta em destaque na derrota dos Kings

Neemias Queta voltou a mostrar-se na Summer League: o abafo que fica na retina Neemias Queta voltou a mostrar-se na Summer League: o abafo que fica na retina

No primeiro jogo na Summer League de Las Vegas, os Sacramento Kings perderam este sábado frente aos Orlando Magic, por 94-92, no Thomas & Mack Center, com Neemias Queta em bom plano na partida do torneio de preparação para a nova temporada que só ficou resolvido após dois prolongamentos... e por 'morte súbita': o primeiro a marcar ganhava.O poste português somou 30 minutos de utilização, tendo contribuído com 23 pontos, oito ressaltos, três assistências, um desarme de lançamento e um roubo de bola, voltando a dar bons indicadores ao treinador principal Mike Brown, que esteve bem atento ao jogo na primeira fila. Queta foi mesmo o melhor marcador da sua equipa, à frente de Keegan Murray (20), e foi determinante em ajudar a sua equipa a levar a partida para a prolongamento, ao fazer um triplo a cinco segundos do fim. No segundo prolongamento, o português foi desarmado na penúltima jogada da partida por Banchero: primeiro foi assinalada falta, mas os árbitros foram ver as imagens e anularam a decisão e deram a bola a Orlando. Na jogada seguinte, os Magics marcaram e fecharam a partida emotivo.Do lado de Orlando brilhou Paolo Banchero , a escolha n.º 1 do draft deste ano, que foi o melhor marcador, com 23 pontos.Neemias Queta volta a entrar em ação no domingo, frente aos Indiana Pacers às 20h00.