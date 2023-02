Tatum recordista dá vitória à 'Team Giannis' no All Star Game da NBA

Jayson Tatum, com um recorde de 55 pontos, foi a estrela do All Star Game daNBA, conquistado domingo pela equipa do grego Giannis Antetokounmpo, que bateu a formação de LeBron James por 184-175.

Em Salt Lake City, casa dos Utah Jazz, o jogador dos Boston Celtics acertou 22 de 31 'tiros' de campo, incluindo 10 de 18 triplos, e um de dois lances livres, para superar o recorde de 52 pontos de Anthony Davis, em 2017.

"Comecei a marcar e continuei. É uma honra ter este recorde", afirmou Tatum, que, naturalmente, conquistou o troféu Kobe Bryant, para o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) do All Star Game, num jogo em que também bateu o recorde de pontos num período, com os 27 do terceiro, e ainda somou 10 ressaltos e seis assistências.

Na 'Team Giannis', que só contou com o grego nos primeiros 20 segundos - marcou dois pontos e saiu, por se encontrar 'tocado' -, destaque ainda para os 40 pontos e 10 assistências de Donovan Mitchell e os 26 pontos de Damian Lillard, incluindo um triplo antes do meio-campo e o cesto que fechou o jogo.

Por seu lado, o suplente Jaylen Brown, com 35 pontos e 14 ressaltos, foi o melhor da equipa de LeBron James, que se lesionou num dedo na primeira parte, na qual somou 13 pontos e quatro assistências, e já não jogou na segunda.

Kyrie Irving, com 32 pontos e 15 assistências, e Joel Embiid, com 32 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, foram os outros jogadores que tentaram contrariar a superioridade da equipa de Giannis.

Num embate em que, como é tradição, pouco ou nada se defendeu, o primeiro período acabou empatado (46-46), enquanto os dois seguintes foram conquistados pela 'Team Giannis', o segundo por 53-46 e o terceiro por 59-49. O total ficou cifrado em 158-141.

De acordo com os regulamentos, ganharia a primeira equipa a chegar aos 182 pontos (os 158 da equipa comandante, mais 24, em homenagem a Kobe), e a formação do grego não deixou fugir o triunfo, apesar de perder o último parcial por 26-34.

No sábado, dia dos concursos, destaque para a vitória de MacClung (Philadelphia 76ers) nos afundanços e de Damian Lillard (Portland Trail Blazers) nos três pontos, enquanto os anfitriões Utah Jazz venceram os 'Skills Challenge', através do trio composto por Jordan Clarkson, Walker Kessler e Collin Sexton.

Antes, sexta-feira, foi a vez do jogo 'Rising Stars', para jogadores de primeiro e segundo ano, que terminou com o triunfo da equipa comandada pelo espanhol Pau Gasol, que teve em Jose Alvarado (New Orleans Pelicans) o 'Jogador Mais Valioso' (MVP).

À margem do 'All Star Game' da NBA, realizou-se o jogo das 'estrelas' da G-League, no qual esteve presente o português Neemias Queta, que foi o melhor marcador da sua equipa, derrotada por 178-162, ao somar 22 pontos, mais nove ressaltos e cinco assistências.