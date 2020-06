«Tens joelhos de velho»: Michael Jordan não gostou e 'tramou' Laron Profit

Depois do documentário 'The Last Dance', que retrata a última temporada de Michael Jordan nos Chicago Bulls, praticamente todos os dias surgem novos depoimentos de antigos jogadores a mostrar outras facetas da personalidade daquele que para muitos ainda é o melhor basquetebolista de sempre.





Agora foi Richard Hamilton, que jogou em Washington, a relatar como Jordan 'tramou' Laron Profit nos Wizards.Michael Jordan, ainda antes do seu regresso em 2001, foi presidente da formação de DC, e por vezes treinava com a equipa. "Lembro-me que uma vez, num treino, o Profit 'meteu' um tiro na cara do MJ e disse-lhe 'não consegues defender-me com esses joelhos de velho'. Jordan enfureceu-se e disse 'tu rapaz, estás fora'."Coincidência ou não, Profit acabou por deixar a equipa naquele verão. Rumou aos Orlando Magic...