Toalha que Kobe Bryant usou no último jogo arrebatada em leilão por 30 mil euros

Kobe Bryant morreu a 26 de janeiro último e desde então que o 'endeusamento' da estrela da NBA tem servido para muitos fazerem... negócio. Desta feita, uma das toalhas usadas pelo ex-jogador dos LA Lakers no último jogo como profissional, a 13 de abril de 2016, rendeu 33 mil dólares (29.700 euros) num leilão levado ontem a cabo pela Iconic Auctions.





A história é simples, conta a 'Marca': um dos milhares de fãs que estava no Staples Center de Los Angeles, nesse jogo que colocou os Lakers frente aos Utah Jazz, tirou a toalha dos ombros de Kobe Bryant quando ele ia a entrar para o túnel do balneário num jogo de adeus e no qual anotou 60 pontos. Nesse mesmo ano, a toalha foi vendida por 9 mil dólares (8.100 euros), segundo a CNN.Recorde-se que Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero em Calabasas, Los Angeles, no qual também perderam a vida a sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas.