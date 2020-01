Tomás Barroso: «O Kobe Bryant era um exemplo para todos nós. O mundo ficou mais pobre»

Tomás Barroso, capitão do Benfica, lamentou a morte de Kobe Bryant, um jogador que o base dos encarnados via como uma referência do basquetebol e do desporto em geral.





"Vimo-lo jogar, vimo-lo no auge da sua carreira, e ver uma referência destas desaparecer assim apanha-nos sempre de surpresa. É um dia marcado pela tristeza e pelo luto. Ontem [domingo] falávamos entre nós que não conseguíamos acreditar numa situação destas. O Kobe era uma referência para nós, não só para desportistas, pois também influenciou muitos jovens a serem melhores, a darem o passo em frente, a lutarem contra as adversidades, era isso que ele era. Não só no mundo do desporto, mas também como ser humano", disse Tomás Barroso em declarações à BTV."Era uma pessoa capaz de mudar a vida de alguém só pelo simples facto de ser um lutador e que competia todos os dias ao mais alto nível. Era um exemplo para todos nós. O mundo ficou mais pobre", concluiu.