Toni Kukoc recorda saída com Dennis Rodman: «Precisavas entre 7 a 10 dias para recuperar»

Dennis Rodman foi um grande jogador de basquetebol, exímio defensor e um dos esteios dos Chicago Bulls nos anos dourados da equipa de Illinois, sob a batuta de Michael Jordan e Phil Jackson. Mas nunca foi propriamente um 'rapaz do coro' e isso é amplamente conhecido. A predileção pela vida noturna, sempre com (muito variadas) companhias femininas, tornou-o num dos mais polémicos jogadores de sempre da NBA.





As histórias em torno de Rodman são muitas, incluindo as que são contadas pelo próprio. Mas agora é Toni Kukoc, o croata 'certinho' que vivia para o basquetebol e com quem dividiu o balneário nos Bulls que fala sobre o antigo companheiro de equipa numa entrevista concedida no seu país."Eu não conseguia aguentar o ritmo. Só saí com ele uma vez porque precisavas entre sete a dez dias para recuperar do ritmo selvagem que ele tinha", recorda Kukoc.O antigo extremo lembra aquele dia: "Estávamos quatro com ele e a primeira coisa que o Dennis pediu para beber foram 40 shots de vodka e 10 cervejas. Perguntei-lhe se vinha mais gente e ele respondeu-me que não. Era importante para manter o bar aberto... Naquela noite, todas as pessoas que estiveram no bar tiveram comida e bebida de graça, à conta dele."