Tony Parker termina a carreira

Tony Parker anunciou esta segunda-feira o fim da carreira de basquetebolista. O base, que atuava nos Charlotte Hornets, colocou um ponto final num trajeto de enorme sucesso, com destaque para os 18 anos na NBA - 17 deles ao serviço do San Antonio Spurs -, onde conquistou quatro títulos de campeão e fez com Tim Duncan e Manu Ginobili o trio mais bem sucedido da história da prova. O internacional francês conquistou ainda o Europeu de 2013 com a sua seleção.





"É com muita emoção que anuncio a minha retirada. Foi uma viagem incrível. Nem nos meus sonhos mais loucos imaginava que viria a ter estes momentos incríveis na NBA e com a seleção francesa. Obrigado por tudo", disse Parker, de 37 anos, nas redes sociais.