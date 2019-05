Toronto domina Golden State no primeiro jogo da final da NBA

Os estreantes Toronto Raptors entraram quinta-feira da melhor maneira na final do playoff da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa os bicampeões em título Golden State Warriors por 118-109.Na Scotiabank Arena, a primeira equipa canadiana a atingir a final dominou o jogo quase de início ao fim, liderada, surpreendentemente, pelo camaronês Pascal Siakam, autor de 32 pontos, com 14 'tiros' de campo marcados em 17 tentados, oito ressaltos e cinco assistências.O espanhol Marc Gasol, com 20 pontos e sete ressaltos, também foi determinante, enquanto Kahwi Leonard, mesmo sem estar ao seu melhor nível, fechou com 23 pontos, oito ressaltos e cinco assistências. Do banco, Fred VanVleet trouxe 15 pontos.Nos forasteiros, ainda desfalcados de Kevin Durant, o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) das últimas duas finais, Stephen Curry foi, de longe, o melhor, com 34 pontos - sexto jogo consecutivo com 30 ou mais nos 'play-offs' - e 100% nos lances livres (14 em 14).Draymond Green, com o quinto 'triplo-duplo' nos 'play-offs' (10 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências), e Klay Thompson, com 21 pontos, foram os principais ajudantes de Curry, enquanto DeMarcus Cousins regressou, mas claramente longe da melhor condição física (três pontos em oito minutos).O encontro começou equilibrado, mas os Raptors estiveram quase sempre na frente, chegando a sete pontos à maior (18-11) e fechando o primeiro período a vencer por quatro (25-21).No segundo período, os Warriors conseguiram passar, por instantes, para a frente (40-41), mas a parte final da primeira parte pertenceu ao conjunto local, que chegou ao intervalo com mais 10 pontos (59-49), com 14 de Gasol e 12 de Siakam.Após o intervalo, nada mudou de relevante, com os canadianos, liderados pelo camaronês, a manterem-se no comando do marcador, numa vantagem que chegou a encurtar para quatro (83-79), para se fixar em sete (88-81) no final do terceiro parcial.No início do quarto, os Warriors lograram colocar-se a uma posse de bola (90-87), mas os Raptors responderam com um parcial de 10-1 e passaram a liderar por 12 pontos (100-88), controlando, depois, a vantagem até final.A final, disputada à melhor de sete encontros, prossegue no domingo, de novo em Toronto, desconhecendo-se, para já, se Kevin Durant poderá reaparecer nos Warriors.Jogo na Scotiabank Arena, em Toronto.Toronto Raptors-Golden State Warriors, 118-109.Ao intervalo: 59-49.Sob a arbitragem de James Capers, Jason Phillips e John Goble, as equipas alinharam e marcaram:Kyle Lowry (7), Danny Green (11), Kawhi Leonard (23), Pascal Siakam (32) e Marc Gasol (20). Jogaram ainda Fred VanVleet (15), Serge Ibaka (5), Norman Powell (2) e Patrick McCaw (3).Nick Nurse.Stephen Curry (34), Klay Thompson (21), Andre Iguodala (6), Draymond Green (10) e Jordan Bell (2). Jogaram ainda Kevon Looney (9), Shawn Livingston (6), Alfonzo McKinnie (6), Jacob Evans, DeMarcus Cousins (3), Quinn Cook (6) e Jonas Jerebko (6).Steve Kerr.16-11 (06 minutos), 25-21 (primeiro período), 40-36 (18), 59-49 (intervalo), 75-65 (30), 88-81 (terceiro período), 103-92 (42) e 118-109 (resultado final).20.511 espetadores.