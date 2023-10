Treinador dos Boston Celtics elogia Neemias e admite dar-lhe mais oportunidades

Neemias Queta brilhou no jogo de pré-época dos Bostons Celtics frente aos Philadelphia 76'ers, com 10 pontos, três ressaltos e duas assistências em cerca de 7 minutos de utilização, e pode mesmo ter subido alguns patamares na hierarquia da equipa mais titulada da história da NBA. Isso mesmo deu a entender Joe Mazzulla, o treinador, que se mostrou muito satisfeito com a evolução do internacional português.Questionado sobre se Neemias fez por merecer uma oportunidade para jogar com e contra titulares, o técnico norte-americano respondeu afirmativamente. "Ainda não pensei sobre o próximo jogo de preparação mas ele merece. Fez por merecer as oportunidades, tem feito tudo o que lhe pedimos e estou a gostar da forma como ele está a melhorar diariamente. Estamos entusiasmados por termos a oportunidade de o ajudarmos a desenvolver-se e há o objetivo de, nos próximos dois encontros de pré-época, ver se ele continuar a evoluir", referiu Mazzulla aos jornalistas, durante um treino dos Celtics.A equipa volta a jogar na madrugada de quarta-feira (00h30 de Portugal Continental), frente aos New York Knicks.