Treinador dos Celtics elogia Neemias Queta: «Está cada vez melhor»

Não são apenas os portugueses que estão entusiasmados com aquilo que Neemias Queta tem feito nos últimos dias pelos Boston Celtics. Dois duplos-duplos em quatro dias colocaram o português definitivamente nas boas graças dos fãs dos Celtics e nas redes sociais são várias as palavras de elogio, mas também 'exigências' de um contrato efetivo (Neemias tem um vínculo two-way) e, até, para subir na hierarquia de postes na equipa, à frente de Luke Kornet, que falhou as recentes partidas por lesão.Questionado sobre o que fará quando Kornet voltar, o técnico Joe Mazzulla garantiu que vai tentar tirar o máximo proveito de ambos, mas aproveitou para elogiar o português. "Vamos dar jogo a todos. Isto tudo resume-se a sacrifício, profissionalismo e compreensão da nossa equipa. Ele está a ficar cada vez melhor. Fez um fantástico trabalho. E quando o Luke voltar, fará o mesmo. Ambos representam a força da nossa equipa e permite tirar pressão ao Al Horford. Mérito do Neemi por continuar o seu trabalho", elogiou Mazzulla.O poste português de 24 anos, refira-se, brilhou esta madrugada diante dos LA Clippers, com 14 pontos e 12 ressaltos, um registo que melhora aquilo que tinha feito quatro dias antes, quando frente aos Golden State Warriors acabou com 10 pontos e 10 ressaltos.