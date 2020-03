Três membros dos Sixers infetados com coronavírus

Três membros dos Philadelphia 76ers testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou o clube de NBA esta quinta-feira, sem revelar a identidade dos infetados nem o seu estado de saúde.





"Três indivíduos receberam testes positivos para Covid-19. Todos os outros testes que efetuámos são negativos. Reportámos esta informação às autoridades de saúde, como é exigido", disse o clube em comunicado.Os Sixers informaram ainda que as três pessoas em causa estão em isolamento e que vão ser acompanhadas de perto por profissionais de saúde. No mesmo comunicado, os Sixers explicaram que os testes foram realizados a várias pessoas do clube, incluindo jogadores e treinadores."A saúde dos nossos jogadores, staff, adeptos e comunidade é muito importante e continuamos a ser seguidos por médicos nesta altura", garantiu ainda o clube.