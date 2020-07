Última prepocupação na NBA: falta de sexo pode levar jogadores a sair da 'bolha' em Orlando

Os jogadores da NBA já estão confinados na Disney World, em Orlando, com vista a promover um reinício seguro da competição, mas há quem considere que a 'bolha' criada para concluir esta edição da liga não vai resultar. A entrada de convidados só poderá acontecer a partir da primeira ronda do playoff e isso pode muito bem ser um problema.



Os especialistas consideram que o confinamento pode ser quebrado devido às necessidades sexuais dos jogadores. "Realmemente acreditamos que as 'atividades recretativas' a que estes tipos estão acostumados vão estar paradas durante três meses?", questiona Stephen A. Smith, analista da ESPN.



"Alguém tem de o dizer. Acreditam que alguém vai estar sem as suas esposas ou sem mulheres? Os tipos que são casados sem a esposa, os que não o são sem mulheres? Não aguentavam três semanas, muito menos três meses", explicou Smith.



Há já páginas na internet com apostas sobre quem será a primeira famosa a entrar na Disney World: as irmãs Jenner e as Kardashian a lideram as odds.



Recorde-se que já houve pelo menos um site pornográfico a oferecer aos jogadores acesso ilimitado aos seus conteúdos.