Utah Jazz sofrem a primeira derrota da temporada

Os Utah Jazz perderam em casa dos Chicago Bulls por 107-99, sofrendo, assim, a primeira derrota da temporada. A equipa treinada por Quin Snyder era a única invicta na liga. Donovan Mitchell (30 pontos) foi o melhor elemento dos Jazz, enquanto Demar DeRozan, com 32 pontos, destacou-se do lado dos Bulls.





Em outros encontros do dia, os Washington Wizards venceram os Boston Celtics por 115-112, após duplo prolongamento, e somam a quinta vitória em seis jogos. O destaque da partida foi Bradley Beal com 36 pontos e 7 ressaltos. No lado dos Celtics, Jaylen Brown (34 pontos) e Jayson Tatum (27 pontos e 15 ressaltos) não evitaram a quarta derrota em seis jogos.Já os campeões Milwaukee Bucks perderam com os San Antonio Spurs, por 102-93, e Nikola Jokic fez uma exibição memorável na vitória dos Nuggets sobre os Timberwolves. O MVP da última fase regular assinou 26 pontos, 19 ressaltos, 7 assistências e 3 blocos.