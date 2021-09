«Vai ser uma noite bem longa e f...»: as palavras que Michael Jordan teve de 'engolir'

Michael Jordan é um dos maiores nomes da história da NBA e do desporto. Mas o norte-americano não era só uma estrela dentro de campo, e os seus adversários também o conhecem como alguém que brilhava do lado de fora com os seus 'mind games'. Dominique Wilkins, antigo jogador dos Atlanta Hawks, recordou o dia em que 'Air' decidiu provocar a equipa errada, uma vez que acabaria por sair derrotado numa noite em que apontou uns históricos... 61 pontos.





"Tínhamos acabado de entrar no balneário e ainda estávamos de fato e gravata, quando Jordan entrou lá. Andou ao meu lado, ao lado do Kevin (Willis), e quando chegou ao pé do Randy Wittman, disse: 'atem bem os atacadores, vai ser uma noite bem longa e f...'. Nem soube o que dizer, surpreendeu-me. Ele marcou 61 pontos nessa noite", contou.Os Chicago Bulls acabariam mesmo por sair derrotados pelos Hawks nesse jogo (117-114), apesar dos esforços de 'Air'. Wilkins revelou que o episódio se deu durante a temporada 1986/87, altura em que Jordan ainda não tinha conquistado qualquer vitória em playoffs, sendo que apenas viria a triunfar, pela primeira vez, em 1991.