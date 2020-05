Vanessa Bryant vai processar polícias que divulgaram imagens do acidente de Kobe

Vanessa Bryant decidiu agir judicialmente contra os agentes da Polícia de Los Angeles, que terão divulgado imagens do acidente que vitimou Kobe Bryant, lenda do basquetebol, que faleceu a 26 de janeiro, após um desastre de helicóptero.





Dias depois do acidente, agentes do departamento da Polícia de Los Angeles terão passado para fora da polícia, sem autorização, imagens do local do desastre, que acabaram por correr todo o mundo em apenas algumas horas.De acordo com a revista ‘People’, na denúncia apresentada pela mulher do jogador, consta que Vanessa telefonou ao xerife da polícia californiana para garantir privacidade, após ter conhecimento que "pelo menos oito agentes da polícia, presentes no local do acidente, fotografaram ou filmaram as vítimas com os seus telemóveis pessoais".Segundo a revista norte-americana, Vanessa Bryant tomou conhecimento da situação apenas um mês depois do acidente e ficou "muito abalada".