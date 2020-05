Vanessa teve carta de Kobe Bryant no dia do seu aniversário: «Para o amor da minha vida»

Mais de três meses depois da morte de Kobe Bryant e da filha Gianna - a 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero que vitimou outras sete pessoas -, a viúva do antigo basquetebolista partilhou a última carta que recebeu do marido.





"Ontem encontrei um envelope endereçado para: 'O amor da minha vida'. De: teu 'papi'. Esperei pelo meu aniversário para abrir mais uma carta. Isto deu-me algo para estar ansiosa por hoje. A ironia é que Kobe tinha uma foto minha desenhada por um artista com um anjo a segurar na capa. Sento falta do amor da minha vida e da minha doce e pequena Mamacita [assim tratava a filha Gianna]. Grata por acordar com minhas três doces meninas hoje. Gostaria que estivéssemos todos juntos", escreveu Vanessa Bryant na terça-feira, dia do seu aniversário.A publicação no Instagram, em que se vê um envelope assinado por Kobe, teve mais de 2,5 milhões de 'gostos'.