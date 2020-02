Em direto do Staples Center, veja a transmissão em direto do último adeus a Kobe Bryant e à sua filha Gianna, falecidos num acidente de helicóptero a 26 de janeiro. Mais de 20 mil pessoas enchem a casa dos LA Lakers - e também dos LA Clippers -, numa data escolhida pelo simbolismo: 24 (a última camisola de Kobe) do 2 (a camisola de Gianna) de 2020 (20, as temporadas em que esteve nos Lakers). O mote da homenagem é "uma celebração da vida".