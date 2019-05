Vince: «O Neemias ouviu a música e curtiu bué!»

Só quem esteve preso nos últimos meses pode não saber quem é Neemias Queta. O basquetebolista português tem sido destaque constante, uma vez que se declarou disponível para o ‘draft’ 2019 da NBA, encetando assim uma aventura que pode terminar num dos pavilhões da liga norte-americana de basquetebol.

Enquanto se especula sobre se Queta conseguirá ou não alcançar o ‘ElDorado’ do basquetebol mundial, há quem tenha aproveitado para dedicar uma música ao gigante do Barreiro. Vince, nome de guerra de João Saraiva, é o autor do tema que poderá servir de banda sonora para o arranque de carreira do jogador na NBA. E, obviamente, fomos conhecer melhor o protagonista destas rimas.

Como começou a aventura no mundo da música, mais concretamente no hip hop?

Começou cedo. Por volta do meu 7.º ano na escola (há um bom tempo, porque sou trintão!) tinha um colega, Pedro Santos, que ouvia imenso. Deu-me a conhecer o Sam The Kid, Chullage, Xeg, Valete, as mixtapes do DJ Bomberjack e surgiu o interesse. A certo ponto desafiou-me para fazermos as nossas próprias músicas e foi assim que começou… Instrumentais feitos no E-Jay Special Edition, gravações com microfone do MSN... E foi assim. O ‘bicho’ da escrita nunca morreu e foi evoluindo e tornando-se mais sério.

E de onde surgiu a ideia de fazer um tema sobre o Neemias? Já o conhecias? É teu amigo?

Não conheço pessoalmente o Neemias, embora tivesse todo o gosto em conhecê-lo. Só o conhecia de o ver jogar. A ideia surgiu porque o que ele alcançou é algo monstruoso. Acho que a maioria dos portugueses aficionados ao basquetebol viam um português chegar lá como algo muito difícil ou até impossível. E o Neemias pode entrar! Sendo ele um filho do Barreiro (no que toca à modalidade, pois começou no Barreirense) e sendo eu de cá isso ainda me cativou mais para escrever. Acho que o Neemias merece uma homenagem e qualquer tipo de apoio do Barreiro ou de Portugal! Desejo que entre na NBA e que tenha uma carreira fenomenal. Escrever para ele foi um privilégio para mim!

Calculo que também sejas grande fã de NBA...

Sou fã há muito tempo. Sigo desde o final dos anos 90 e gosto até de ver jogos de eras anteriores. Tenho imensa curiosidade quanto aos melhores jogadores e melhores equipas de sempre. Sou fã dos Utah Jazz porque quando comecei a ver basquetebol norte-americano a dupla Karl Malone - John Stockton cativou-me imenso. Além de seguir de perto a minha equipa sigo o resto da liga no geral. Para quem gosta da modalidade as noitadas a ver talentos como o Giannis, Embiid, Kawih, LeBron, Chris Paul, entre outros, são muito bem passadas!

E quem é o teu jogador favorito? Já percebi que são muitas madrugadas sem pregar olho...

Como já referi gosto dos Utah Jazz. E jogadores favoritos tenho alguns! A dupla dos Jazz que já referi, o Vince Carter (de onde tirei o meu nome artístico!), Allen Iverson, LeBron James e Chris Paul. Atualmente também acompanho imenso o Giannis! Se dos Jazz também vale (sim porque aqui sigo-os também por serem da minha equipa) tenho uma grande admiração pelo Gobert, Mitchell e o Joe Ingles. Quanto a madrugadas a ver NBA... sempre que posso! Mesmo durante a época regular acompanho e vejo imensos jogos.

Acreditas que o Neemias pode chegar já à NBA ou ainda precisa de 'apurar'?

Acredito que pode lá chegar! Precisa ainda de evoluir alguns aspetos, mas isso é normal em grande parte dos ‘rookies’. Daquilo que conheço do Neemias e da minha análise (que não passa da análise de um fã) acredito muito no potencial defensivo dele e no ataque gosto de o ver como "roll man" no "pick&roll". A jogar a poste baixo parece-me interessante e a mecânica é boa, mas acho que na NBA se anda a fugir cada vez mais desse tipo de jogadas, a menos que haja uma mega estrela na equipa. Pessoalmente gostava de o ver nos Spurs, acho que são a melhor estrutura e que podem conseguir espremer todo o potencial do nosso craque!

Centrando novamente em ti, lança aí os links de todos os sítios onde as pessoas te podem ouvir. E diz-me também como te defines como músico.

Podem-me ouvir e seguir através de:

São, para já, as principais plataformas onde divulgo o meu trabalho. Como músico defino-me essencialmente como alguém que aprecia imenso o processo da escrita. Contar uma boa história, deixar sair algo que vai dentro de mim, fazer jogos de palavras e brincar com terminações diferentes! Gosto de rap e aprecio várias vertentes. Acho que me enquadro mais no ‘boom bap’, mas não quer dizer que ponha de parte fazer uma música em ‘trap’ ou ‘trip-hop’, por exemplo. É o feeling que o instrumental me dá e tentar colocar boa poesia em cima do mesmo.

Para terminar, qual é o teu grande sonho na musica? Onde te vês daqui a uns 5 anos?

Tenho vários sonhos na música! Mas é um sonho que se vai cumprindo. Fazer boa música é o meu sonho e julgo já ter alcançado um patamar em que consigo fazer trabalhos interessantes. Dos sonhos dentro do sonho que referi gostava de um dia colaborar com os melhores MC’s lusos: Sam The Kid, Valete, Gabriel o Pensador, Xeg, Chullage, Dillaz, Allen Halloween, Kappa Jotta, Holly Hood, GSon, etc. (peço desculpa por não referir todos mas são imensos para citar!). Daqui a 5 anos vejo-me onde a música me levar. Mas a fazer música. É a minha paixão e quer pise pequenos ou grandes palcos não vou deixar de fazer isto porque é o que amo!

Tens informação sobre se o Neemias ouviu o som? Gostou?

Dito diretamente pelo Neemias não. Mas tive uma conversa pelo Instagram com o Diogo Lopes (atleta do Benfica). Ele disse-me que mostrou a música ao Neemias e ele "curtiu bué"! Mais do que qualquer outra pessoa, o Neemias gostar faz-me sentir imensa alegria!

