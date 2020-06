Viúva de Kobe Bryant reclama "centenas de milhões" pela morte do marido

A viúva de Kobe Bryant entrou com uma ação contra a empresa do helicóptero que vitimou Kobe Bryant, a filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas, pedindo "centenas de milhões de dólares".





Segundo o site 'The Blast', Vanessa Bryant alega que tem direito a "centenas de milhões de dólares" em ganhos futuros que ela e sua família perderam como resultado da morte prematura da lenda da NBA aos 41 anos.Vanessa "procura indenizações económicas, indenizações não económicas, juros por indenizações, danos punitivos e outros recursos que o Tribunal julgue justos e apropriados", refere a defesa da viúva de Kobe Bryant, argumentando que "os ganhos futuros de Kobe Bryant e as consequentes perdas para a família chegam a centenas de milhões de dólares".Kobe Bryant morreu no passado dia 26 de janeiro, na sequência da queda do helicóptero em que seguia com a filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas.Entretanto, Vanessa Bryant voltou a colocou a sua contra de Instagram como privada.