Viúva de Kobe Bryant vai receber herança milionária por investimento antigo

A viúva de Kobe Bryant vai receber cerca de 200 milhões de dólares (qualquer coisa com 184 milhões de euros), herança que advém de uma participação inicial de 5 milhões de dólares que o malogrado jogador dos LA Lakers fez na BodyArmor.





"Perdi um amigo. Perdi um irmão com Kobe e a BodyArmor perdeu um pai", afirmou Mike Repole, fundador da empresa, que recentemente vendeu parte significativa para a Coca-Cola."As impressões digitais de Kobe Bryant estão em toda a marca BodyArmor, a marca não estaria na posição em que está se Kobe não tivesse acreditado no projeto em 2012 e 2013", referiu Mike Repole.Na altura, Bryant investiu cinco milhões de euros, recentemente parte significativa da empresa foi vendida à Coca-Cola."A BodyArmor não estaria na posição que está se Kobe não acreditasse no projeto em 2012 e 2013", explicou Mike Repole, fundador da empresa.Recorde-se, Kobe Bryant, a filha Gianna e outras sete pessoas, morreram num acidente de helicóptero no passado dia 26 de janeiro.