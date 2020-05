«Vou dar-te um pontapé no rabo»: a resposta de Michael Jordan que levou Robert Parish 'aos arames'

A série documental 'The Last Dance' veio mostrar ao Mundo um outro lado de Michael Jordan que ainda era desconhecido por grande parte dos seus fãs, um lado mais 'agressivo' para com os seus companheiros de equipa, no que toca ao modo de tirar o melhor partido de cada um deles.

Esse fascínio que MJ tinha, enquanto profissional de basquetebol, funcionou com alguns dos seus colegas ao longo da carreira, mas não caiu nas graças de todos eles. Um desses casos é Robert Parish, antigo jogador que chegou aos Chicago Bulls em 1996, que revelou, em conversa com Jackie McMullan, a primeira vez que falou com Michael Jordan e como o 'colocou no seu lugar'.

"Disse que não o admirava como os outros miúdos faziam. Num primeiro momento ele disse-me: 'Vou dar-te um pontapé no rabo'. Então, eu aproximei-me mais um pouco dele e disse: 'Não, não vais fazer nada disso'. Depois disso nunca mais voltou a gozar comigo", recordou.