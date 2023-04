Warriors no playoff e Lakers no play-in: os emparelhamentos para a fase a eliminar da NBA

No último dia da fase regular, este domingo, os Golden State Warriors garantiram um lugar no playoff da NBA, terminando em sexto na Conferência Oeste após o triunfo sobre os Portland Trail Blazers (157-101) – uma partida onde apontaram 55 pontos... só no 1º quarto! Desta forma, os atuais campeões em título defrontam Sacramento (3º) no começo da fase a eliminar. E por falar nos Kings, Neemias Queta realizou ontem o último jogo da época, atuando 4 minutos (2 ressaltos e um ‘abafo’) na derrota com os Denver Nuggets (95-109).

Com a Conferência Este já resolvida, a animação do derradeiro dia era toda para o Oeste, pois estavam ainda por definir os lugares do 5º ao 9º. Assim, os LA Clippers (5º) derrotaram os Phoenix Suns, equipa com quem vão medir forças precisamente na 1.ª ronda, em mais um ‘matchup’ que promete.

Quanto ao play-in, contará com a presença dos LA Lakers (7º), que defrontarão os Minnesotta Timberwolves (8º). Quem ganhar vai diretamente para o playoff (para defrontar os Memphis Grizzlies), ao passo que o derrotado deste jogo enfrentará o vencedor do Pelicans (9º)-Thunder (10º), numa 'final' pela última vaga. O playoff, que reúne as oito melhores equipas de cada conferência, arranca no dia 15. Até lá, haverá lugar ao play-in, qe começa na terça-feira.



CONFERÊNCIA ESTE



Playoff:



- Milwaukee Bucks (1º) - vencedor do jogo entre derrotado do Miami Heat (7º)/Atlanta Hawks (8º) contra vencedor do Toronto (9º)/Chicago Bulls (10º) do play-in



- Boston Celtics (2º) - Vencedor do Miami Heat (7º)/Atlanta Hawks (8º) do play-in



- Philadelphia 76'ers (3º) - Brooklyn Nets (6º)



- Cleveland Cavaliers (4º) - New York Knicks (5º)





Playoff brackets are set.

Let’s gooooo… pic.twitter.com/M2nbVC6lgR — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 9, 2023

Playoff:- Denver Nuggets (1º) - vencedor do jogo entre derrotado do LA Lakers (7º)/Minnesota Timberwolves (8º) contra vencedor do New Orleans Pelicans (9º)/Oklahoma City Thunder (10º) do play-in- Memphis Grizzlies (2º) - Vencedor do LA Lakers (7º)/Minnesota Timberwolves (8º) do play-in- Sacramento Kings (3º) - Golden State Warriors (6º)- Phoenix Suns (4º) - LA Clippers (5º)