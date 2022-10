Zion regressa com duplo-duplo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zion Williamson regressou de lesão e foi determinante para a vitória dos New Orleans Pelicans diante dos LA Clippers (112-91). O craque que havia falhado os últimos dois jogos, após um problema nas costas, destacou-se com 21 pontos, 12 ressaltos, sete assistências e um roubo de bola, bem apoiado por CJ McCollum (22 pts). Os Pelicans venceram quatro dos últimos seis encontros, enquanto os Clippers continuam sem contar com a sua estrela Kawhi Leonard, afastado por lesão.

Na véspera, destaque para o triplo-duplo de Luka Doncic (31 pts, 16r e 10 a) mas que não evitou a derrota de Dallas frente a Oklahoma (111-117), que teve Gilgeous-Alexander em grande (31 pts).