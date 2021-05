K4 500 português a quatro centésimos do bronze na Taça do Mundo de canoagem

Os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela ficaram este domingo a quatro centésimos da medalha de bronze na Taça do Mundo da Hungria, com o quarto lugar em Szeged.

A equipa portuguesa, já garantida em Tóquio'2020, fez uma primeira parte de prova nas posições mais recuadas, mas recuperou bem e, no fim, foi preciso recorrer-se à tecnologia para perceber a curta margem para o terceiro posto, da Bielorrússia.

Silva, Ribeiro, Baptista e Varela concluíram a prova em 1.23,97 minutos, face aos 1.23,93 do quarteto do Leste da Europa, com os pupilos de Rui Fernandes a ficarem a 1,82 segundos da Espanha que venceu em 1.22,15 e bateu a Alemanha por 65 centésimos.

Para já, Portugal soma duas medalhas na Taça do Mundo, ambas de bronze, de Fernando Pimenta no sábado em K1 1.000 e hoje de Teresa Portela e Joana Vasconcelos em K2 200.