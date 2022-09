Beatriz Fernandes campeã do Mundo júnior de C1 maratonas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A canoísta Beatriz Fernandes sagrou-se campeã mundial júnior de maratonas C1, em prova disputada no Rio Lima, em Ponte de Lima, esta quinta-feira.Semanas depois de conquistar o ouro em C1 200 metros, em regatas em linha, nos Mundiais da Hungria, Beatriz Fernandes, agora a competir na sua terra natal, voltou a mostrar o seu valor emergente na canoagem, impondo-se com distinção no trajeto de 22,6 quilómetros.

A canoísta, que atacou em fase ainda prematura, fez quase toda a prova sozinha, terminando em 01:09.06 horas, batendo a ucraniana Anastasia Dezhytska por 1.39 minutos e a compatriota e conterrânea Ana Pereira por 3.21.

Ana Pereira veio a discutir o bronze com a italiana Francesca Vigorito, a quem passou, definitivamente, na última portagem, um percurso de cerca de 100 metros em terra, em que as competidoras carregam o seu caiaque.

Nos Mundiais da Hungria, no início de setembro, Beatriz Fernandes tinha sido ainda bronze em C1 1.000 metros e prata em C2 500 misto com Martim Azevedo.

Ainda esta quinta-feira, destaque para a prova sénior de short race, na qual José Ramalho defende o título mundial, numa regata em que vai ter a companhia de Fernando Pimenta, que, uma década depois, volta a competir em maratonas, na sua Ponte de Lima.

Os Mundiais de maratonas juntam até domingo 890 canoístas, oriundos de 36 países.