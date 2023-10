Canoísta João Ribeiro critica critérios de Marcelo Rebelo de Sousa: «Não ter a decência de condecorar dois campeões do Mundo...»

Campeão do Mundo em K2 500 metros no Mundial que decorreu em agosto último em Duisburgo, na Alemanha, juntamente com Messias Baptista, o canoísta português João Ribeiro veio esta quinta-feira a público questionar a dualidade de critérios que diz existir na Presidência portuguesa no que toca a condecoração de atletas de alta competição.

"A demagogia faz parte da sociedade, é inato do ser humano que de uma maneira irracional leva a uma constante procura da aprovação do outro, estranho é quando de uma maneira racional e lógica comete-se erros na governação de uma sociedade, que só por si é injusta pelas oportunidades de uns e a falta de oportunidade de outros. A mentira e oportunismo de em um momento de relevo nacional e internacional dizer que se merece, pelo percurso, pela batalha e constante procurar do melhor resultado para o nosso país e no momento certo não ter a decência de condecorar dois campeões do Mundo", pode ler-se na mais recente publicação de João Ribeiro no seu perfil oficial do Instagram.

Esta mensagem nas redes sociais surge precisamente no dia em que o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o também canoísta Fernando Pimenta e o seu treinador Hélio Lucas no Palácio de Belém, onde ainda recebeu os jogadores da Seleção Nacional de râguebi, fruto do resultado histórico obtido no Mundial de França.