Canoísta ucraniano coloca medalha de ouro em leilão para financiar equipamento militar

Serhii Yemelianov, canoísta ucraniano que conquistou o ouro nos Jogos Paralímpicos Rio'2016 e repetiu a proeza em Tóquio'2020 na categoria KL3 200m, revelou nas redes sociais que colocou a medalha para leilão com o objetivo de financiar equipamento militar para o seu país na guerra contra a Rússia."Peço que reforcem os nossos soldados das Forças Armadas na proteção e defesa da Ucrânia. A maior necessidade agora é o equipamento. Temos mais pessoas a defender a nossa pátria do que munições. Vamos ajudar as brigadas 25 e 30. Estão altamente motivadas para defender o nosso país e todo o Mundo", escreveu Yemelianov, numa publicação onde revela mais alguns pormenores.A medalha de ouro começou a ser leiloada com uma base de 367 euros (ou 12 mil hryvnias ucranianos).