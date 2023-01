Clube Náutico de Ponte de Lima vence ranking nacional de 2022

O Clube Náutico de Ponte de Lima venceu o ranking nacional de clubes da canoagem de 2022, no qual o Benfica, de Fernando Pimenta, foi 49.º entre os 82 da lista esta segunda-feira divulgada pela Federação Portuguesa de Canoagem (FPC).



Com 97,5 pontos, o CN Ponte de Lima, clube de origem do atleta português com duas medalhas olímpicas, ficou acompanhado no pódio pelo CN Prado, com 93,2 pontos, e CC Amora, com 91,9 pontos, repetindo-se o pódio de 2021. Já os encarnados, que apenas competiram em cinco das sete especialidades que compõe o ranking, somaram 45,5 pontos.

As classificações têm em conta os desempenhos dos clubes nas vertentes de pista, fundo, maratonas, esperanças, slalom, kayak polo e canoagem de mar, tanto nos nacionais, como na Taça de Portugal e campeonatos regionais.

O ranking de 2022 voltou a agregar os sete itens de classificação, uma vez que em 2021 e 2020 a covid-19 condicionou fortemente a atividade desportiva.