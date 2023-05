Emanuel Silva enigmático...

A Seleção regressou da Taça do Mundo de Szegeb, na Hungria, com seis medalhas, mas nem todos ficaram satisfeitos com o resultado. É o caso de Emanuel Silva, que tem o objetivo de em Paris’2024 cumprir a sua sexta presença olímpica.

Nas redes sociais, deixou uma mensagem enigmática sobre o K4 500 (2º na final B), onde fez equipa com João Ribeiro, Messias Baptista e Kevin Santos.

“Estamos a pouco mais de dois meses do grande desafio da época, o Campeonato do Mundo de apuramento olímpico. O tempo passa… os nossos adversários já estão todos em ritmo cruzeiro e nós chegamos a uma Taça do mundo e não nos conseguimos bater de igual para igual? O que será que se está a passar?”, escreveu. “Fazer uma reflexão e tirar as devidas conclusões é uma obrigação de todos os que envergam as cores lusitanas... A minha responsabilidade é a mesma. São mais de 20 anos de uma dedicação inabalável e de um orgulho imenso! Sempre tendo presente que a bandeira está acima de qualquer ego ou interesse individual... E é assim que continuo, o Emanuel Silva de sempre. Focado e determinado na busca pelo apuramento para Paris’ 2024”.

Ao nosso jornal, Silva não quis adiantar mais nada, remetendo para o post publicado.