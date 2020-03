Federação Internacional de Canoagem anula todos os eventos até fim de maio

A Federação Internacional de Canoagem (ICF) decidiu esta quarta-feira adiar ou cancelar todos os eventos previstos até ao fim de maio, a fim de conter a propagação da pandemia Covid-19.

"A ICF continuará a implementar os seus planos de contingência ao coronavírus, para lidar com o cancelamento e o adiamento dos eventos de qualificação para Tóquio2020, nas regatas em linha, slalom e paracanoagem", anunciou o organismo.

Nas regatas em linha, foram anulados a repescagem europeia em Racice, República Checa, e o apuramento mundial, em Duisburgo, Alemanha, ambos previstos para maio.

No slalom, 'caiu' o campeonato da Europa, que ia decorrer no mesmo mês em Lee Valley, no Reino Unido, enquanto na paracanoagem a qualificação era feita nos Mundiais de Duisburgo.

A Federação Portuguesa de Canoagem cancelou todo o seu programa de estágios, pelo que os atletas têm trabalhado nas suas áreas de residência, com acompanhamento técnico.

Portugal tem seis vagas garantidas em regatas em linha, uma em slalom e outra em paracanoagem, tornando a canoagem a modalidade mais representada no lote dos atuais 34 qualificados.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que no dia anterior, e deu conta da segunda morte no país em consequência da pandemia.