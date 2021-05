Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em K1 1.000 na Taça do Mundo

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de bronze na prova de K1 1.000 da Taça do Mundo da Hungria, onde no domingo tentará repetir o pódio em K1 5.000.





Na pista sete, e frente a boa parte dos rivais que vai ter em Tóquio2020, o olímpico português dominou até meio da prova, caindo depois para terceiro, posição que aguentou, apesar da pressão do húngaro Balint Kopasz, campeão do Mundo em título.Pimenta terminou a prova em 3.38,94 minutos, a 1,1 segundos do jovem Jacob Schopf, que coloca a Alemanha novamente entre os favoritos ao ouro olímpico nesta categoria e que bateu o checo também campeão do mundo Josef Dostal, por 56 centésimos de segundo.Fernando Pimenta, que já superou a marca de 100 medalhas internacionais entre Mundiais, Europeus e Taças do Mundo, tinha vencido em Szeged em setembro último, na Taça do Mundo, que foi a única competição internacional a realizar-se em 2020, devido à covid-19.De 03 a 06 de junho, em Poznan, Polónia, Fernando Pimenta tem o próximo desafio internacional, nos Europeus.