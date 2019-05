Fernando Pimenta conquista duplo ouro na Taça do Mundo

Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de ouro nas provas de K1 1.000 metros e K1 500 na Taça do Mundo de Velocidade, na Polónia.O canoísta português cumpriu os 1000 metros em 3.27,544 minutos, à frente do bielorruso Aleh Yurenia e do canoísta da Rep. Checa, Josef Dostál.Já no K1 500 metros, Fernando Pimenta voltou a impor-se a toda a concorrência, que contava também com o português João Ribeiro.