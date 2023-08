Fernando Pimenta: «Física e mentalmente, sou dos atletas mais fortes à face da Terra»

O canoísta Fernando Pimenta, que conquistou três medalhas nos Mundiais da Alemanha, considerou hoje ser um dos competidores mais poderosos e resilientes do planeta, garantindo que está para durar na alta roda do desporto internacional."Provavelmente sou um dos atletas mais fortes do mundo em termos de resiliência. Em termos físicos e mentais sou dos mais fortes à face da Terra. Uma pessoa com capacidade de me superar e de ultrapassar qualquer tipo de obstáculos, sem qualquer medo de qualquer tipo de desafios", vincou.

Pimenta falava após garantir a sua terceira medalha nos Campeonatos do Mundo de Duisburgo, a prata em K1 5.000 metros, depois do bronze em K1 500 e do ouro nos olímpicos K1 1.000 metros.

"Se agora me desafiarem para 200 quilómetros de bicicleta ou uma maratona, era bem capaz disso. O Fernando não tem limites ou data de validade, está aqui para as curvas!", realçou.

Após assegurar a sua 134.ª medalha em provas internacionais, Pimenta felicitou João Ribeiro e Messias Baptista pelo título mundial que hoje alcançaram nos igualmente olímpicos K2 500 metros: "Sei bem o que sentem".

Deixou ainda os parabéns a Teresa Protela, "que em princípio também tem a vaga olímpica" em K1 500, no que serão os seus quintos Jogos, faltando apenas a oficialização, e uma palavra para Emanuel Silva, que não conseguiu apurar em K4 500 para o que seriam os seus sextos Jogos Olímpicos.

"O final de carreira de um atleta deve ser no topo da pirâmide e espero que todas as entidades governamentais e federativas saibam homenagear o Emanuel Silva, que foi um dos pioneiros da canoagem em Portugal e meu parceiro na medalha olímpica em Londres2012", elogiou, referindo-se à prata em K2 1.000 metros.

Agora, é tempo de "celebrar as três medalhas", incluindo o "título na prova rainha", até porque, garante, "o mundo da canoagem está de boca aberta" com o seu desempenho em Duisburgo. "Pela forma positiva como entro em todas as provas... e por isso saio daqui diretamente para a Dinamarca para os Campeonatos do Mundo de maratonas", concluiu.