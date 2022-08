Fernando Pimenta: «Nos últimos 200 metros tive a sensação 'ok, esta é minha'»

O canoísta Fernando Pimenta assumiu este domingo que a medalha de ouro em K1 5.000 metros nos Europeus foi o final perfeito para o "agosto louco de 2022", no qual conquistou também três medalhas nos Mundiais, no Canadá.

"E podíamos estar a falar de sete medalhas no total e mais de ouro", destacou, em declarações à Lusa, recordando as duas provas em que ficou a "escassas milésimas do ouro" nos Mundiais (K1 1.000 e K2 500 misto com Teresa Portela), bem como o problema no leme que o obrigou a desistir quando seguia isolado nos 5.000 metros em Halifax.

Em Munique, começou na sexta-feira com o bronze em K1 500 metros, no sábado amealhou a prata no olímpico K1 1.000 e hoje encerrou a sua participação a ouro na prova mais longa.

"Agora, sem dúvida que subir ao pódio vai saber mesmo muito bem. Entoemos 'A Portuguesa' a pulmões cheios, com muito orgulho e lágrima no canto do olho. Eu com pernas a tremer em cima do pódio. Se nos outros pódios me sentia o elo mais fraco, agora posso sentir-me o 'deus todo-poderoso' em cima do pódio com a medalha de ouro que há muito ambicionava", assumiu.

O olímpico português recuperou o título, que lhe fugia desde 2016, ao concluir a regata em 20.14,447, com o veterano espanhol Walter Bouzan a ficar a 3,212 e o bronze a ficar para o polaco Rafal Rosolski, a 30,270.

"Liderei boa parte da corrida, consegui desmontar os grupos que se iam formando na frente. Senti o meu colega espanhol em sofrimento e ele praticamente me pediu para o levar até ao fim. Segui o meu ritmo e deixei reservas para o fim. Ganhar alguma velocidade para o deixar para trás. Nos últimos 200 metros tive a sensação 'ok, esta é minha'. Esta ninguém me tira. E estou, como é óbvio, bastante contente e emocionado", contou.

Pimenta deixou ainda uma palavra de apreço para Kevin Santos, campeão da Europa em K1 200, algum tempo antes da sua prova.

"Vale muito, é um miúdo cinco estrelas e há muito que merecia uma medalha destas. Fiquei bastante comovido quando soube que venceu. Já fomos parceiros de quarto em momentos fantásticos para mim, com ouro em mundiais", recordou.

Nos Mundiais do Canadá, disputados há duas semanas, Fernando Pimenta tinha garantido também três medalhas, duas de prata, em K1 1.000 e K2 500 misto, com Teresa Portela, e a de bronze em K1 500.

No currículo de Pimenta destaca-se sobretudo o bronze olímpico em K1 1.000 metros em Tóquio2020, bem como a prata em K2 1.000, entretanto descontinuado do programa dos Jogos, em Londres2012, com Emanuel Silva.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma oito medalhas, designadamente quatro de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, de Kevin Santos (K1 200) e Fernando Pimenta (K1 5.000), que também conquistou uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500), e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.