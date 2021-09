Fernando Pimenta sagra-se campeão do Mundo

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se este sábado campeão mundial de K1 1.000 metros, ao bater o húngaro Balint Kopasz na final da prova nos Mundiais de Copenhaga, aumentando para dois os pódios de Portugal na Dinamarca. Na pista quatro, Pimenta completou a prova em 3.25,82 minutos, superando o campeão olímpico por 67 centésimos. O bielorrusso Aleh Yurenia conquistou o bronze, gastando mais 4,65 segundos do que o português.





Esta época, Fernando Pimenta foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e vice-campeão da Europa."Foi uma corrida de loucos, muito rápida, como nos Jogos Olímpicos. Os atletas são todos muito fortes e é importante terminar este ciclo olímpico com este resultado. Gostava de ter ganho a medalha de ouro nos Jogos, mas estou muito contente com este resultado", disse o canoísta português no final da prova.Em Mundiais, em K1 1.000 metros, Fernando Pimenta foi campeão em 2018, em Montemor-o-Velho, 'vice' em 2017 na República Checa e bronze em 2015 em Itália e 2019 na Hungria.Este é o segundo pódio de Portugal nos Mundiais, depois do bronze conquistado na canoagem adaptada, em VL2 200, por Norberto Mourão, que foi igualmente bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020.